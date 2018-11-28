بليحق : أحلنا قانون الاستفتاء على الدستور إلى مفوضية الانتخابات

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن رئاسة مجلس النواب أقرت قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، مضيفا أن المجلس أحال القانون المعتمد إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والجهات ذات الاختصاص، للعمل به، والمضي في الاستحقاقات القادمة.

وكان مجلس النواب في جلسة الإثنين قد أقر التعديل الدستوري المتضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء، والتي تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر.

وأضاف بليحق أن مجلس النواب صادق أيضا على القانون الجديد للشرطة، وعلى قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2018، بما يمكن الحكومة المؤقتة من تسيير عملها وتقديم الخدمات للمواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا