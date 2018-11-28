شاهد القوة التي أرسلتها داخلية المؤقتة لتأمين وتمشيط محيط تازربو 

تازربو-العنوان

أنهي وزير داخلية الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف زيارته إلى بلدية تازربو التي وصلها صباح اليوم الأربعاء على رأس قوة أمنية معززة بمختلف أنواع الأسلحة والآليات.

ووفقا لأوامر وتعليمات وزير الداخلية، فإن القوة المرافقة للمستشار بوشناف، والمشكلة من مختلف وحدات الوزارة وفروع الإدارة العامة للأمن المركزي ومديريات أمن طوق تازربو، تم تثبيتها في بلدية تازربو لتعمل على تأمينها وتمشيط محيطها ومطاردة خلايا تنظيم داعش الإرهابي التي تهاجم تلك المناطق والأهداف الحيوية بها بين الحين والآخر.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية تأتي زيارة بوشناف للبلدية تازربو عقب تعرضها لهجوم إرهابي جبان خلال الأيام الماضية، لبحث الوضع الأمني للبلدية وتثبيت القوة الأمنية المرافقة له في البلدية.

وتزامنت زيارة وزير الداخلية مع اشتباكات عنيفة في محيط المنطقة، لكن القوات الأمنية المرافقة له وقوات الجيش المرابطة في تازربوا تمكنت من صد الهجوم ودحر المهاجمين.

وتفقد وزير الداخلية في الجولة التي رافقه خلالها وفد ضم عددا من مدراء أمن الواحات، كل من أوجلة وجالو واجخرة.

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