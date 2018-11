مبررا انتشار الفوضى في ليبيا … “باشاغا” : استقرار ليبيا يتطلب وقت و جهد

المتوسط:

برر وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا الفوضى في ليبيا خلال استقباله.خلال استقباله لنائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للأزمات بالاتحاد الأوروبي “بادرو هادر” قائلا ،” إن استقرار ليبيا من مصلحة دول حوض المتوسط خاصة، ودول الاتحاد الأوروبي عامة”.

وأوضح باشاغا ، اليوم الاربعاء، ” أن استقرار وأمن ليبيا يتطلب بذل المزيد من الوقت و الجهد من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار داخل البلاد”.

وأكمل ، أنه استعرض خطة الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس وضواحيها، وأشاد بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي في مساعدة ليبيا؛ للخروج من هذه الأزمة”.

يذكر أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا يتعرض لهجوم بسبب انتشار الفوضى الأمنية في طرابلس وتعاونه مع الميليشيات المسلحة.

