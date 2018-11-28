باشاغا : أمن الإتحاد الأوروبي من أمن ليبيا

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا أن أمن ليبيا واستقرارها من مصلحة دول حوض المتوسط و الإتحاد الأوروبي .

واستعرض خلال استقباله الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية بالإتحاد الأوروبي بادرو هادر ، خطة الترتيبات الأمنية داخل طرابلس وضواحيها ، مشيدا بجهود الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مساعدة ليبيا للخروج من الأزمة.لمقابلة خطة الترتيبات الأمنية داخل العاصمة طرابلس وضواحيها, مشيداً بالجهود التي تبذلها الأمم خلال هذه المقابلة خطة الترتيبات الأمنية داخل العاصمة طرابلس وضواحيها, مشيداً بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي في مساعدة ليبيا للخروج من هذه الأزمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا