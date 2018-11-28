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بنغازي.. قوانين عرفية لمواجهة التهجير والقتل

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن حكماء ومشايخ وأعيان مدينة بنغازي عن قوانين عرفية رادعة بشأن التهجير وردود الفعل التي تعقب جرائم القتل.

جاء ذلك خلال ملتقى عام عقده الحكماء والأعيان، الثلاثاء، في بنغازي الكبرى، ناقش التهجير واستيفاء الحق بالذات ومهاجمة منازل الجاني في حالات القتل، وأيضا حالات القتل الخطأ وتحديد الدية وحوادث السير والقضاء والقدر.

واتفق الحكماء على قوانين ضابطة تردع كل من يتورط في ارتكاب ردود فعل في حالات القتل والعقاب الجماعي لأهل القاتل من تهجير للأسر وعائلاتهم، منها رفع الغطاء الاجتماعي وتسليم أهل الفاعل للأجهزة الامنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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