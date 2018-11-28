“النواب” يصادق على قانون الاستفتاء

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إنه جرت اليوم المصادقة على قانون الاستفتاء على الدستور من قبل رئاسة المجلس.

وذكر بليحق في كلمة مصورة نشرها المكتب الإعلامي لمجلس النواب، الأربعاء، أن المجلس أحال القانون إلى المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس.

من جانبه، نفى عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب، تسلمهم لقانون الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أنه قد يصلهم في الساعات القادمة.

وكان مجلس النواب أعلن تعديله نص المادة الـ30 من الإعلان الدستوري، الاثنين الماضي، تماشيا مع المخالفات في المادة السادسة بقانون الاستفتاء الذي وضعه المجلس.

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