السعيدي: “جلسة الاثنين” قانونية

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي، إن جلسة النواب الاثنين الماضي شهدت حضورا كبيرا من قبل الأعضاء لكن لم يتم الكشف عن العدد النهائي للحاضرين بعد الجدل الذي صاحب عقد الجلسة وتضارب الأخبار عدد الحضور.

وأضاف السعيدي لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأربعاء، أن مجلس النواب يعتمد على البصمة والتوقيع في حضور الجلسات، وأنه بالإمكان مراجعة ديوان مجلس النواب للتأكد من العدد النهائي.

وأوضح أن جلسة الاثنين كانت قانونية لكنه لم يخفي تحفظاته على مخرجاتها المتعلقة بتضمين الاتفاق السياسي والمادة السادسة من قانون الاستفتاء، مضيفاً انه لن يكون عائقاً أمام الوصول لتسوية تخرج ليبيا إلى بر الأمان .

وحول التوافق مع المجلس الأعلى للدولة وفق أحكام المادة 12 من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي، رأى السعيدي أن عمل مجلس الدولة بدأ فعليا الآن، إذ أنه في السابق لم يتم تضمين الإعلان الدستوري وبالتالي كان يعمل بدون ترخيص.

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