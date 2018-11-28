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عمران: هكذا خالف النواب الإعلان الدستوري

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إنه لم يتم تحديد العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب ليتم التأكد من صحة جلسة الاثنين.

وبينت نادية عمران، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأربعاء، أن تحصين المادة السادسة المتعلقة بثلاث دوائر وفرض نسبة “الـ50 + واحد” في كل دائرة أمر مخالف للإعلان الدستوري.

وأضافت أن هناك شيئا غير واضح في جلسة الاثنين، والدليل عدم بث الجلسة التي لم تمكن الشعب الليبي من التأكد من عدد المصوتين على مخرجات الجلسة، وما حصل من التصويت على تضمين الاتفاق السياسي برئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل، وأيضاً تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء المتعلقة بتقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية بدلا من دائرة واحدة.

وختمت حديثها بالقول إن المسألة مرشحة للتصعيد، وطالما حذرنا من أن هذا الخلاف قد يشكل عقبة أمام مشروع الدستور، ومن إثارة الجدل القانوني وتعطيل المسار التأسيسي.

وتمنت من مجلس النواب أن يتدخل بحكمة وأن يطرح بدائل أخرى؛ لأن إصدار قانون الاستفتاء بطريقة خطأ يعتبر أسوأ من عدم إصداره.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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