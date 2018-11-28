الفيتوري: “عملية خداع” في جلسة الاثنين

قال المهتم بالشأن العام رضوان الفيتوري، إن هناك تساؤلات تدور حول جلسة مجلس النواب الاثنين الماضي تدعو إلى الريبة وتعزز نظرة الشك الموجودة مسبقا.

وأضاف الفيتوري، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأربعاء، أن العدد الذي حضر الجلسة كان غير مسبوق وهو لثاني مرة يجتمع النواب بهذا العدد، متسائلاً عن الأسباب والتوقيت.

وأردف الفيتوري قائلاً: أين كان النواب طيلة السنوات السابقة، مبينا وجود “عملية خداع” حصلت في الجلسة من قبل النواب ومن يمثلون المجلس الأعلى الدولة لتمرير شيء واحد فقط وهو تعديل هيكلية الرئاسي بغرض إبقاء النواب في مناصبهم، مستبعداً أن تكون الجلسة قد خصصت لتضمين كامل الاتفاق السياسي.

وأكد أنه “لم يكن هناك بث مباشر على الهواء مباشرة للجلسة، هذا يزيد الشك، ويقلل من نزاهتها ونزاهة مخرجاتها، هناك رغبة شديدة من قبل النواب في البقاء والاستمرار على الكرسي واستمرار هذا الوضع المزري للمواطن والجيد بالنسبة لهم، الناس تأملت بالحلول السياسية خيراً ابتداء من عشرات اللقاءات في أكثر من دولة لكنها لم تقدم شيئا، الحل السياسي لا يجدي نفعا مع هؤلاء، الحل العسكري هو أكثر نجاحا للوطن”.

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