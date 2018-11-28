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السفير الاسباني لـ” المشري” : الانتخابات ستدعم استقرار ليبيا

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

التقى رئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري، اليوم الأربعاء، مع سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا فرانسيسكو دي ميغيل.

وأكد سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا فرانسيسكو دي ميغيل، ” أن  المرحلة السياسية مهمة جدًّا في إصدار دستور للبلاد، ومن ثم الوصول إلى الانتخابات التي ستدعم استقرار الدولة، وتطمئن المجتمع الدولي”.

وأكمل، ” أن إسبانيا وبحكم خبرتها باعتبارها عاشت مرحلة انتقالية فإنها تتمنى أن يكون لها دور إيجابي في هذه المرحلة”.

وأضاف السفير الاسباني ، ” أنه لا يحق لأي طرف خارجي أن يتدخل في ليبيا أو أن يحاول فرض رؤيته بالقوة أو يقمع مَن يخالفه”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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