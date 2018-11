المتوسط:

التقى رئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري، اليوم الأربعاء، مع سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا فرانسيسكو دي ميغيل.

وأكد سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا فرانسيسكو دي ميغيل، ” أن المرحلة السياسية مهمة جدًّا في إصدار دستور للبلاد، ومن ثم الوصول إلى الانتخابات التي ستدعم استقرار الدولة، وتطمئن المجتمع الدولي”.

وأكمل، ” أن إسبانيا وبحكم خبرتها باعتبارها عاشت مرحلة انتقالية فإنها تتمنى أن يكون لها دور إيجابي في هذه المرحلة”.

وأضاف السفير الاسباني ، ” أنه لا يحق لأي طرف خارجي أن يتدخل في ليبيا أو أن يحاول فرض رؤيته بالقوة أو يقمع مَن يخالفه”.

The post السفير الاسباني لـ” المشري” : الانتخابات ستدعم استقرار ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية