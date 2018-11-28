صحة الوفاق تبحث استكمال مستشفى المطرد العام

ناقش وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق عمر بشير الطاهر الإجراءات المتعلقة باستكمال المرحلة النهائية من تجهيز مستشفى المطرد العام.

وبحث الوزير خلال اجتماعه مع مدير مستشفى المطرد حسام عياد سويسي، بحضور مديري الإدارات والمكاتب بالمستشفى، اعتماد ميزانية المستشفى للعام القادم، واعتماد الملاك الوظيفي له.

ووفق ما نشرت صفحة وزارة الصحة بحكومة الوفاق في “فيسبوك”، فقد أوضح مدير إدارة المشروعات محمد العزومي، أن المستشفى أقفل عام 2010 لغرض الصيانة بعد صدور قرار بترفيعه من عيادة مجمعة إلى مستشفى عام.

وأكد العزومي أن نسبة تنفيذ مشروع صيانة مستشفى المطرد العام تتعدى الـ80% وسيشرع بداية من العام القادم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمنطقة.

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