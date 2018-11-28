سلامة: لا انتخابات تحت دوي المدافع

وصف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، جهود البعثة في ليبيا بأنها أحرزت تقدما في عدد من الملفات منذ استلامه العام الماضي. وجاء حديث سلامة في مقابلة مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية التي عنونته بقول المبعوث إن الانتخابات لا يمكن أن تجري تحت دوي المدافع، وذلك ما أخّر الخطة الفرنسية التي تقضي بإجراء اقتراع نيابي ورئاسي في العاشر من ديسمبر المقبل.

وفي سياق حديثه عن مؤتمر باليرمو، كشف رئيس بعثة الدعم أنه ستكون هناك مؤتمرات دولية أخرى حول ليبيا، وبصيغ مختلفة، مضيفاً أن أهم ما حدث في باليرمو هو اجتماع الأطراف السياسية الليبية، مشيرا إلى أن هناك رغبة أكبر في الحوار من قبل، وآملاً أن يذلل الملتقى الوطني ما تبقى من عقبات أمام الوصول إلى حل سياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية