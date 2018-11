وزير ” محلي الوفاق ” يلتقي نائب رئيس بعثة ” الدولية للهجرة “

المتوسط:

التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو ، اليوم الأربعاء، نائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا مات هوبر.

وناقش اللقاء الأوضاع التي تواجهها ليبيا بشأن الهجرة غير الشرعية والأزمات التي تواجه البلديات في ليبيا.

وحضر اللقاء كلا من كمال الشريف مساعد رئيس البعثة للمراقبة الميدانية والتواصل و ماضي هويدي مدير مكتب الوزير و سعيدة بالروين مديرة مكتب التعاون الفني والدولي بالوزارة .

