بدء تدفق مياه النهر الصناعي لمناطق طرابلس عبر المسار الأوسط

ليبيا – أعلن جهاز النهر الصناعي اليوم الأربعاء عن بدء وصول المياه بشكل تدريجي لمناطق مدينة طرابلس عبر المسار الأوسط مع إستمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق للمياه.

جهاز النهر الصناعي كان قد أرجع تأخر وصول المياه لمدينة طرابلس إلى الاعتداء على غرفة المراقبة جنوب مدينة زليتن حيث نتج عن الإعتداء تسريب فى المياه.

ونوّه الجهاز في وقت سابق إللى أن هذا الإعتداء اضطر فرق التشغيل والصيانة إلى وقف التعبئة عبر المسار الشرقي وتغيير التعبئة وتغذية مدينة طرابلس بالمياه عبر المسار الاوسط كخيار بديل لتغذيتها بالمياه إلى حين صيانة التسريب.

المرصد – متابعات

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