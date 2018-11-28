ستيفاني وليامز تؤكد التزام البعثة بضمان مشاركة المرأة في الملتقى الوطني 

طرابلس-العنوان

أكدت نائبة الممثل الخاص إلى ليبيا ستيفاني وويليامز اليوم الأربعاء،التزام البعثة بضمان المشاركة الكاملة للمرأة في الملتقى الوطني.

وقالت ستيفاني ويليامز خلال إحاطة لفريق عمل مجلس الأمن الخاص بالمرأة والسلام “إن البعثة توفر مساحة لمشاركة النساء في العملية السياسية والمصالحة الوطنية والمحلية والمسار الانتخابي والمشاورات الوطنية والإصلاحات الاقتصادية”.



وأوضحت ويليامز بأن جهود البعثة “تهدف إلى تعزيز دور وتمثيل المرأة الليبية في كل جوانب السلام والأمن وتقدير وجهات نظر النساء وأولوياتهن في مختلف برامج الأمم المتحدة، علاوة على بناء القدرات اللازمة وضمان وصول أصواتهن”.

وكانت قد اطلعت ستيفاني وليامز في وقت سابق اليوم الأربعاء على مبادرات منظمة “معاً نبنيها” خلال استقبالها لسيدات من مؤسسات المجتمع المدني، وتم الاتفاق على أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية في ليبيا وبدورها أكدت نائبة الممثل الخاص أن المرأة مكون هام في الملتقى الوطني.

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