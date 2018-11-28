نقابة معلمي ليبيا تزور بلدية جردس العبيد

جردس 28 نوفمبر 2018 (وال) – زار النقيب العام للمعلمين في ليبيا عبدالنبي النف والوفد المرافق له من نقابات البلديات المرج – سلوق – الساحل – البيضاء اليوم الأربعاء بلدية جردس العبيد.

وقالت الناطق الإعلامي للنقابة العامة للمعلمين نجاح العسبلي إن الزيارة كانت بناء على دعوة من النقابة العامة للمعلمين في بلدية جردس.

وأوضحت العسبلي أن الزيارة كانت لإطلاع المعلمين على قانون حقوق المعلمين وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل، وكذلك البرتوكول الذي تم الاتفاق عليه بين النقابة العامة للمعلمين في ليبيا ونقابة معلمين جمهورية مصر العربية.

وأوضحت الناطق الإعلامي أنه كان في استقبالهم مع نقابة المعلمين ببلدية جردس العبيد عميد البلدية المهدي المهشهش، ومسؤول قطاع التربية والتعليم بالبلدية رمضان المنفي.

وأفادت العسبلي أنه تخلل الزيارة المرور على بعض المدارس بهذه البلدية واللقاء بالمعلمين لشكرهم وحثهم على العطاء والبذل.

وأضافت الناطق الإعلامي أن نقابة المعلمين في بلدية جردس العبيد قامت بتكريم النقيب العام وكذلك معلمو ومدراء مدارس تاكنس.

وأشارت العسبلي إلى أنه أن النقيب العام قام بتكريم عميد البلدية، ونقيب المعلمين ومسؤول قطاع التعليم في البلدية بحضور المنسق الاجتماعي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ببلدية جردس العبيد الحاج محمد سعيد جربوع.(وال – جردس)أ ف/ أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال