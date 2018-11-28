مصلحة التسجيل العقاري بنغازي تكرم متقاعديها

بنغازي 28 نوفمبر 2018 (وال) نظمت مصلحة التسجيل العقاري فرع بنغازي، حفلا لتكريم المتقاعدين من موظفيها.

وحضر الحفل الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء رئيس مجلس الإدارة، ومدراء الإدارات، والموظفين، وأهالي وذوي الموظفين.

وقال رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بفرع مصلحة التسجيل العقاري بنغازي، مجدي البدري – لوكالة الأنباء الليبية- إن فكرة تكريم المتقاعدين أتت من فرع بنغازي من قسم التفتيش تحديداً، وهي لمسة وفاء لما قدمه لنا هؤلاء المتقاعدين خلال فترة عملهم معنا، وتقديرا لمجهوداتهم، ولما قدموه للمصلحة.

وأضاف البدري أن عدد المتقاعدين الذين تم تكريمهم اليوم 50 موظفا وموظفة، ومنهم من جاء اليوم لاستلام شهادة التكريم، والمتوفين منهم رحمهم الله حضر من ينوب عنهم لاستلامها.

وتابع رئيس قسم أن هذه الحفلة التكريمية للموظفين المتقاعدين هي الأولى في المصلحة، التي لها مردود إيجابي كبير، ووقع جميل على نفوس المتقاعدين والموظفين الذين لازالوا عاملين في المصلحة.

وذكر البدري أنه تم دعوة المتقاعدين من محرري العقود للاحتفالية ليتم تكريمهم، حيث أنهم يتبعون لنقابة محرري العقود ولا يتبعون المصلحة، ولأن عملنا يكمل بعضه، فنحن مصلحة التسجيل العقاري عملنا توثيق المعلومات والأملاك، وتحرير العقود يعتبر توثيق أيضاً. (وال-بنغازي) ع ط/ س ع

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