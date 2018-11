السويحلي يدعو إلى نظام فيدرالي يعتمد المواطنة المتساوية ويحفظ ليبيا دولة موحدة

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عبد الرحمن السويحلي إن الوقت حان للمناقشة علنًا وبشجاعة ومسؤولية، قيام نظام اتحادي “فيدرالي” حقيقي يتناسب مع واقع اليوم جفرافيةً وسكانًا.

وأوضح السويحلي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن اقتراحه هذا جاء بناءً على ما وصفه بـ”الإصرار على ترسيخ فكرة الأقاليم القديمة التي تجاوزها الزمن، بحجة التوزيع العادل للسلطة والموارد.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق أن هذا النظام ستكون قاعدته حقوق المواطنة المتساوية، ويحفظ ليبيا دولة واحدة.

يشار أن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها السويحلي عن أهمية النظام الفيدرالي.

يذكر أن ليبيا أعلنت استقلالها تحت اسم المملكة الليبية المتحدة في 24 ديسمبر 1951، لتصبح دولة ذات نظام فيدرالي ملكي دستوري وراثي تحت حكم الملك إدريس حتى صدور التعديل الدستوري عام 1963 وأصبحت تُعرف باسم المملكة المتحدة.

وجاء في خطاب الملك إدريس السنوسي معلنًا انتهاء النّظام الاتّحادي الفيدرالي بعدما عرضت حكومة محي الدين فكيني تعديلاً دستوريًّا أقرّه مجلس النّواب والشّيوخ والمجالس التشريعية بالولايات الثلاثة :

“يسرّني… أن أعلن للشّعب اللّيبي الكريم انتهاء العمل بشكل الحكم الاتّحادي والبدء رسميًّا في نظام الوحدة الشّاملة…. هذا الأمل الوطني الكبير …… والأمنية الغالية… إنّ الوحدة هدف جديد من أهدافنا الوطنية… فهي ثمرة طيّبة للجهاد”.

