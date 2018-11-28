الرقابة على الأغدية يقفل 67 محلا بسوق الكريمية

أقفل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الأربعاء، 59 محلا مواد غذائية و8 محال مواد تنظيف “جملة” “بالشمع الأحمر” خلال جولة تفتيشية داخل سوق الكريمية جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد المركز على صفحته الرسمية أن عمليات الإقفال تأتي في إطار “الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي التي تضم 200 مفتش” مؤكدا أنهم ضبطوا كميات كبيرة من المواد المنتهية الصلاحية، وأخرى تعرضت لسوء التخزين، إضافة إلى مواد مجهولة المصدر.

وحجز المركز في حملته اليوم عددا من الشاحنات المحملة بالدقيق عبوة 50 كيلو، بالإضافة إلى قفل 7 مخازن؛ لعدم توفر الاشتراطات الصحية داخلها، واحتوائها على القوارض والحشرات، ومخالفة 79 محل جملة لأسباب مختلفة.

يُذكر أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالإضافة للحرس البلدي أعلنوا في وقت سابق أن الترتيبات الأمنية التي تشهدها العاصمة طرابلس مكنتهم من مزاولة عملهم، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين للشروط الصحية والقانونية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية