طرابلس | مسلحون يقتلون شخص ويصيبون آخر بمقهى فى حي الأندلس

ليبيا – لقي شخص مصرعه وأُصيب آخر بجروح فى إطلاق نار إستهدف مقهى ” نِست كافيه ” الواقع فى بداية الطريق الرئيسي لمنطقة حي الأندلس غربي العاصمة طرابلس فى وضح نهار مساء الأربعاء .

وأكد شهود عيان أن مسلحين ملثمين يرتدون ملابس عسكرية مموهة ترجلوا من سيارة كانوا يستقلونها وفتحوا النار على شخصين فى المقهى وأردوا أحدهما قتيلاً أخذوا هاتفه ثم لاذوا بالفرار .

وقالت مصادر طبية لـ المرصد بأن القتيل هو سهيل سالم جلوط وينحدر من منطقة ورشفانة أما المصاب فهو سيف الدين أحمد النعاس وينحدر من مدينة الزنتان .

وقال والد النعاس أن حالة نجله مستقرة بعد الإصابة وقد جرى نقله إلى أحد مشافي العاصمة وأُجريت له عملية جراحية لإنتزاع رصاصات إستقرت فى جسده .

ولم تصدر أي جهة رسمية أي بيان رسمي حول الحادثة كما لم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عنها فى ظل تزايد عمليات التصفية والخطف فى طرابلس بعد إستقرار أمني نسبي سجلته خلال الفترة الماضية .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية