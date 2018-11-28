وليامز: البعثة الأممية ملتزمة بضمان مشاركة المرأة في الملتقى الوطني

أحاطت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، فريق عمل مجلس الأمن الخاص بالمرأة والسلام والأمن، مؤكدة التزام البعثة بضمان المشاركة الكاملة للمرأة في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا.

وبحسب تغريدة للبعثة، فقد أوضحت وليامز بأن البعثة توفر مساحة لمشاركة النساء في العملية السياسية والمصالحة الوطنية والمحلية والمسار الانتخابي والمشاورات الوطنية والإصلاحات الاقتصادية، مؤكدة على أن البعثة ملتزمة بضمان المشاركة الكاملة للمرأة في الملتقى الوطني.

وأضافت أن جهود البعثة تهدف إلى تعزيز دور وتمثيل المرأة الليبية في كافة جوانب السلام والأمن وتقدير وجهات نظر النساء وأولوياتهن في مختلف برامج الأمم المتحدة، إلى جانب بناء القدرات اللازمة وضمان وصول أصواتهن.

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