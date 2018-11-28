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تعليمات المشاركة بالاستفتاء على مشروع الدستور

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نشرت وزارة العدل بحكومة الوفاق التفاصيل الكاملة لآلية الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد .

ونصت الآلية على أنه يطرح مشروع الاستفتاء على الدستور بـ “نعم /لا ” وإذا كانت الإجابة “لا” تذكر المواد المرفوضة .

وبحسب التعليمات فإنه تكلف المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات بإدارة وتنفيذ عملية الاستفتاء والإشراف عليها ، على أن يكون الاستفتاء حرا وعاما ، مباشرا وسريا.

ونص النظام على تقسيم ليبيا الى ثلاثة دوائر هي :

طرابلس وتشمل : سرت ، ومصراتة ، وطرابلس ، والزاوية .

برقة وتشمل : البطنان ، الجبل الأخضر ، بنغازي الكبرى ، إجدابيا.

فزان و تشمل : سبها ، أوباري ، غدامس.

ولفتت التعليمات الى أنه إذا حصل المشروع على أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة ، فإنه سيحصل الدستور على ثقة الشعب شريطة أن لا تقل النسبة عن 50+1 % من المقترعين في كل دائرة.

واشترطت التعليمات على المواطن التصويت في مركز واحد ، على أن يكون المواطن المشارك بالاستفتاء ليبي الجنسية ، وأكمل 18 عاما من العمر ، ويتمتع بالأهلية القانونية ، ويحمل رقما وطنيا.

ونوه النظام الى أن المفوضية تقترح يوما لممارسة الاستفتاء ، و من ثم يصادق عليه مجلس النواب.

 

 

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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