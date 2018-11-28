توقعات الحالة الجوية و البحرية ليومي الخميس والجمعة في مختلف مناطق ليبيا

توقع خبراء الطقس في المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير صادر اليوم عن حالة الطقس ليومي الخميس و الجمعة أن تشهد أغلب مناطق الشمال وخاصة المناطق الساحلية تأثرها بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة إلى قوية مع تكاثر السحب وفرصة سقوط أمطار متفرقة.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل النفوسة:

ووفقاً للتقرير تتكأثر السحب على اغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية احياناً قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 50 كم/س ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 17 – 22 مْ و لاتتجاوز 15 مْ على المناطق الجبلية.

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مرادة:

يشهد الطقس في هذه المناطق تكاثر السحب على اغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الساحليةو مترفعات الجبل الاخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الاخضر ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 18 – 23 مْ وتسجل انخفاض يوم الغد خاصة على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

يشهد الطقس في هذه المناطق سماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 18-23 مْ وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على مناطق اقصى الجنوب الغربي.

الكفرة – تازربو – السرير:

بينما يكون الطقس في هذه المناطق تشهد الاجواء سماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 22 – 25 مْ وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.