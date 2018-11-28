بلدية بنغازي تشرع في إطلاق “إشارات المرور الذكية”

بنغازي-العنوان

أكدت بلدية بنغازي اليوم الأربعاء،أنها ستشرع خلال الفترة المقبلة من إطلاق مشروع “إشارات المرور الذكية” في أحد شوارع المدينة،ويهدف العمل على تجربة تطبيق المشروع على أرض الواقع إلى حل مختنقات الطرق.

ويهدف مشروع “إشارات المرور الذكية” إلى استخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الإشارات المرورية؛ والتي من شأنها حل المختنقات في الطرق والشوارع داخل المدينة.

وبحسب قسم الإعلام بالبلدية قامت شركة التطوير للأبحاث الهندسية وتقنية المعلومات بتقديم عرض مرئي لمقترح المشروع بمقر ديوان البلدية بحضور رئيس المجلس التسييرى المهندس الصقر بوجوارى وعضو المجلس إدريس غيث ووكيل ديوان المجلس عمر نشاد.

كما حضر العرض رئيس قسم الشؤون الفنية بقسم المرور والتراخيص بنغازي ومدير مكتب المشروعات بالبلدية ومدير إدارة المتابعة وضمان الجودة بالبلدية.

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