بلدية تازربو تعلن المتسبب في إطلاق النيران على موكب ” المسماري”  

أكد المركز الإعلامي لبلدية تازربو ،” أنه بحسب ما توفر لدينا من معلومات عن تعرض الموكب المتجه إلى البلدية أن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري قال أن سبب إطلاق النار ناتج عن عدم التنسيق بينهم وبين القوة المتواجدة في الشعلة”.

وأضاف المركز، خلال بيان له اليوم الأربعاء ،” أن سبب تأخر المؤتمر الصحفي يبدو أن هناك صعوبة في عملية البث المباشر من منطقة تازربو”.

وكان المركز الإعلامي لبلدية تازربو قد أعلن عن تعرض موكب العميد أحمد المسماري لإطلاق النيران عليه.

