بنغازي | مسؤول حكومي يوضح حقيقة ” إغتيال دولفين تيبستي ” !

وكشف الشّعافي لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة بأنهم توصلوا إلى هذه النتيجة بعد خروجهم في زيارة ميدانية لمكان نفوق الدولفين وقال : “عند سؤالنا عنه لبعض المطاعم السّمكية الواقعة بجوار المنطقة، أكدوا تواجده منذ فترة وكان يقومون بإطعامه ” .

وتابع رئيس قسم الإنتاج البحري للثروة البحرية التابع لوزارة الزراعة ببنغازي بأنهم لم يعدوا تقريرا رسمياً بعد مشيراً إلى أن الخطوة الأخرى ستكون من مركز البحوث بكلية العلوم لتقديم تقرير مفصل بالشأن.

وتابع رئيس قسم الإنتاج البحري للثروة البحرية التابع لوزارة الزراعة ببنغازي بأنهم لم يعدوا تقريرا رسمياً بعد مشيراً إلى أن الخطوة الأخرى ستكون من مركز البحوث بكلية العلوم لتقديم تقرير مفصل بالشأن.

وفي ذات السياق، عبر الصياد “مفتاح رسلان” لوكالة الأنباء الليبية أيضاً عن حزنه العميق لهذا الخبر وقال : ” أن هذا الدولفين صديقي وكنت أقابله كثيرا أثناء رحلات صيدي وأقوم بإطعامه وهو ودود جدّا معي “.

وأكّد “رسلان” أن السّبب الحقيقي لنفوق الدولفين ،هو التلوث البيئي واختناقه في البحيرة التي ترتفع فيها نسبة التلوث الآن إلى مانسبته %100 مشيراً إلى أنها باتت خالية تماماً من الأوكسجين كما أنها تخلوا بشكل كامل حتى من النباتات البحرية وكافة الأسماك الأخرى التي تتغذى عليها الأسماك الأكبر حجماً .

وكانت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية قد أعلنت صباح الأربعاء مقتل هذا الدولفين رمياً برصاص سلاح من نوع كلاشنكوف وقالت أن المشكلة فى التعامل مع البيئة هي معركة مع تغيير الوعي واصفة من قام بهذه الفعلة بأنه من ” السفهاء ” الذي قام بقتل هذا الحيوان دون أن يعلم لماذا قام بذلك وذلك على حد تعبيرها .