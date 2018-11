استمرارا للفشل الأمني لـ” الوفاق” … ملثمون يطلقون النيران على شخصين بطرابلس في وضح النهار

المتوسط:

أكدت مصادر ، ” أن مسلحين ملثمين يرتدون ملابس عسكرية أطلقوا النيران على شخصين في المقهى وسقط أحدهما قتيل والأخر مصاب “.

وأضافت المصادر،” أن القتيل يدعى سهيل سالم جلوط وينتمي لمنطقة ورشفانة أما المصاب فهو سيف الدين أحمد النعاس و من مدينة الزنتان” .

وأوضحت المصادر ،” أن الواقعة وقعت في بداية الطريق الرئيسي لمنطقة حي الأندلس غربي العاصمة طرابلس أثناء النهار”.

وتتعرض حكومة الوفاق الوطني لهجوم شعبي بسبب فشلها في بسط الأمن في العاصمة طرابلس والاعتماد على الميليشيات في المؤسسات الرسمية.

