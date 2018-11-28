سرت تنفض غبار الحرب عن مطارها

عقدت الجهات الخدمية في مدينة سرت، الأربعاء، اجتماعا موسعا في مطار سرت الدولي، لأول مرة منذ 3 سنوات.

وخُصص الاجتماع لبحث آلية لوضع خطة عمل للبدء في إجراء صيانة وحملات تنظيف لمرافق المطار وإيصال الكهرباء والمياه والاتصالات للمطار.

وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي سرت محمد الأميل، في تصريح تلتق “218” نسخة منه، إن الاجتماع جاء للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه المطار، ووضع آلية لتكاتف الجهات الحكومية والشركات الخدمية لوضع حلول عاجلة لاستئناف العمل قريبا بالمطار.

وأضاف أنه تم استعراض احتياجات مطار سرت والأضرار التي لحقت به نتيجة حرب تحرير المدينة عام 2016.

وأوضح أن الحضور ناقشوا إجراء صيانة عاجلة للمهبط الرئيسي والأبراج والملاحة وصالات المطار الرئيسية للمغادرين والواصلين والمرافق الإدارية ومقار الأجهزة الامنية، ومختلف المرافق الخدمية.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على أن تتولى شركات هاتف ليبيا والمدار وليبيانا توفير وتركيب معدات الاتصالات بالمطار بداية من الأسبوع المقبل، وأن تقوم شركتا الكهرباء والمياه بإنجاز أعمالهم بمرافق المطار فيما يتعلق بتوصيل التيار الكهربائي للبرج والمهبط وصالات المطار، وأيضاً ربط شبكة المياه بعد إنهاء الكشف على الآبار المغذية لمرافق المطار.

كذلك تم الاتفاق على أن تقوم بلدية سرت بصيانة صالات المسافرين والاستقبال بالمطار، وعلى أن يتم مخاطبة المجلس الرئاسي بشأن تكليف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بصيانة واستكمال صيانة الصالة الرئيسية لكبار الزوار والوزارية والمسافرين وحسب الاتفاق المبرم سابقا مع شركة “سستم” التركية التي نفذت الصالات بالمطار عام 2010.

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