باشاغا: أمن ليبيا من مصلحة أوروبا

أكد وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، الأربعاء، أن استقرار وأمن ليبيا من مصلحة دول حوض المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي عامة.

جاء ذلك خلال استقبال باشاغا نائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للأزمات بالاتحاد الأوروبي “بادرو هادر”، والوفد المرافق له، بحضور آمر غرفة العمليات المركزية طرابلس الكبرى.

واستعرض باشاغا خلال الاجتماع خطة الترتيبات الأمنية داخل طرابلس وضواحيها، مشيداً بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مساعدة ليبيا للخروج من هذه الأزمة، بينما عبّر “بادرو هادر” عن رغبة الاتحاد الأوروبي في التعاون مع ليبيا في كافة المجالات وخاصة الأمنية منها.

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