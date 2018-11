“السراج ” يستنجد بأوروبا لمساعدته في إحلال الميليشيات المسلحة

المتوسط:

طالب رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج نائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للازمات التابع لدائرة العمل الأوروبي “بيدرو سيرانو دي هارو سوريانو”، بالمساهمة الأوروبية في برامج دمج وإحلال عناصر التشكيلات المسلحة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال عملية صوفيا في البحر المتوسط وتأمين الحدود الجنوبية، ودعم تنفيذ الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس ومحيطها عبر برامج التدريب .

وأكد نائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للأزمات التابع لدائرة العمل الأوروبي، على موقف بلاده الداعم للمسار الديمقراطي وجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا.

