المتوسط:

كشف جهاز النهر الصناعي عن بدء وصول المياه بشكل تدريجي لمناطق مدينة طرابلس ، اليوم الأربعاء.

وأوضح جهاز النهر الصناعي ،” أن المياه وصلت عبر المسار الأوسط مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق للمياه”.

وكان جهاز النهر الصناعي كان قد أكد أن تأخر وصول المياه لمدينة طرابلس إلى الاعتداء على غرفة المراقبة جنوب مدينة زليتن حيث نتج عن الاعتداء تسريب في المياه.

The post “النهر الصناعي” : بدء وصول المياه بشكل تدريجي لمناطق مدينة طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية