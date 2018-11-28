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الاستعدادات للانتخابات البلدية على طاولة النقاش

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، ندوة شاركت فيها عدد من المنظمات الدولية، لمناقشة انتخابات البلديات التي تخطط اللجنة لتنظيمها قريباً، بعد إكمال كثير من المجالس البلدية في أنحاء البلاد دوراتها الانتخابية.

ودار النقاش خلال الندوة حول التشريعات والإجراءات، والاستعداد في معظم البلديات للانتخابات القادمة.

ومثّل الحضور معظم مناطق ليبيا، بهدف إيصال صوت أهالي المناطق، سعياً لدعم البلديات، التي بدورها ترسخ اللامركزية، ويراها كثيرون تمثل بابا لحلول تنموية تنهي عددا من مشاكل البلاد القائمة منذ عقود.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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