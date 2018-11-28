المياه تعود تدريجيا إلى طرابلس

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة- سهل الجفارة، مساء الأربعاء، عن بدء وصول المياه تدريجيا إلى مناطق مدينة طرابلس.

وقال الجهاز في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن المياه بدأت تعود للعاصمة عبر المسار الأوسط مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق.

وكان الجهاز كشف أن تأخّر وصول المياه إلى طرابلس، الثلاثاء، جاء نتيجة تعرّض غرفة المراقبة الواقعة جنوب مدينة زليتن إلى اعتداء من قبل مجهولين أسفر عن حدوث تسرّب في المياه.

وأسرعت فرق التشغيل والصيانة إلى تغيير مسار تعبئة المياه إلى المسار الأوسط لإيصال تدفقاتها إلى طرابلس إلى حين الانتهاء من صيانة المسار الرئيسي المسؤول عن تغذية المدينة.

يُشار إلى أن منظومة النهر الصناعي قد تعرّضت سابقاً إلى اعتداءات مُتكررة أضعفت إمدادات المياه إلى عدد من المناطق، في حين ناشد المسؤولون عنها الجهات المُختصة للتدخل وحماية مكونات المنظومة التي تُعتبر المصدر الأول للمياه.

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