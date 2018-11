المتوسط:

أعلنت الخارجية السودانية أن الاجتماع الوزاري الخاص لدول جوار ليبيا في الخرطوم غدا الخميس سيحضره المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ، والممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية في ليبيا صلاح الدين الجمالي ، وممثلين عن الإتحادين الإفريقي والأوروبي ، وفرنسا و إيطاليا.

وأضافت الخارجية السودانية، ” أن الاجتماع يهدف إلى دفع جهود التسوية السياسية في ليبيا ، وسيطرح انعكاسات الأوضاع فيها على الأمن الإقليمي “.

وأكملت الخارجية السودانية ،” أن الاجتماع يتطرق إلى قضايا الإرهاب وتهريب البشر والجريمة العابرة للحدود”.

The post “الخارجية السودانية” : غسان سلامة يشارك في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا غدا الخميس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية