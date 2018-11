المتوسط:

أكد وزير الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي ، ” أن المصالحة الليبية لن تستمر طويلا و أن مؤتمر باليرمو كان خطوة و مهمة في مسيرة لا تزال متشعبة “.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي، خلال تصريحات لوكالة ” آكي” الإيطالية، ” أن الصراعات المسلحة لا تزال قائمة ، وبالتالي يتوجب على المجتمع الدولي مساعدة ليبيا لاستعادة أمنها واستقرارها”.

وكانت إيطاليا قد نظمت مؤتمر باليرمو الذي واجه اعتراضات للالتفاف عدد الأطراف الليبية المشاركة حول مطالب الليبيين بإجراء الانتخابات.

The post وزير الخارجية الإيطالي : المصالحة الليبية لن تستمر طويلا وعلى المجتمع الدولي التدخل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية