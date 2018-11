وسط صمت ” السراج ” …الدينار الليبي ينهار أمام الدولار

المتوسط:

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار صباح اليوم 5.140 دينار ليبي للبيع و 5.120 دينار للشراء، ليسجل الدينار أعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين.

وبدأ الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.170 دينار وكان قد انخفض بشكل نسبي إلى 5.130 لكنه عاود التراجع مع ختام السوق إلى 5.140 دينار.

ويشهد الدينار الليبي انهيارا بسبب نتائج تطبيق البرنامج الاقتصادي الذي أعلنته حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج .

