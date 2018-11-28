حول تحصين المادة السادسة.. يوسف القذافي: لا داعي لصرف الأموال والوقت على أمر محسومة نتائجه

علق عضو مجلس الحكماء والأعيان بسبها، يوسف عبدالرحمن القذافي، على التعديل العاشر على الإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب، الإثنين الماضي، وتقسيم البلاد إلى ثلاث دوائر انتخابية، قائلاً إنه «من الآن النتيجة واضحة وهي عدم إقرار الدستور بإقليم برقة».

وقال القذافي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إنه «لا داعي لصرف الأموال والوقت على أمر محسومة نتائجه»، لكن «الجميل في الأمر أن يلتئم مجلس النواب بهذا العدد منذ ثلاث سنوات عجاف كانت سببًا مباشرًا فيما تمر به بلادنا من تشرذم وانحدار، وسببًا مباشرًا في زيادة أوزان ومكاسب نوابنا».

وتابع أن «ما تم الإثنين الماضي هو نجاح للفدراليين ولنقل بشكل أوضح البرقاويين داخل مجلس النواب، ومن الآن النتيجة واضحة وهي عدم إقرار الدستور بإقليم برقة».

وأقر مجلس النواب في جلسته، الإثنين الماضي تعديلًا عاشرًا على وثيقة الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، حصّن بموجبه المادة السادسة من قانون الاستفتاء، واعتمد مجلسًا رئاسيًا من رئيس ونائبين، بعد عملية تصويت أجريت على تلك البنود، وفق ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وتنص المادة السادسة على تنظيم الاستفتاء وفق ثلاث دوائر، مع شرط حصول كل دائرة على خمسين في المئة + واحد.

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