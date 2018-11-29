بليحق: أحلنا قانون الاستفتاء على الدستور إلى مفوضية الانتخابات

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق اليوم الأربعاء في إيجاز صحفي لجلستي مجلس النواب الأخيرتين، إن المجلس أوفى بالاستحقاقات المنوطة به، وأحال قانون الاستفتاء على الدستور إلى مفوضية الانتخابات، بعد إقرار التعديل العاشر وتحصين المادة السادسة.

من جهة أخرى أكد بليحق أن المادة الثانية من التعديل الدستوري الحادي عشر الخاص المتعلقة بإعادة تشكيل السلطة النتفيذية، تلغي أي شرعية عن الأجسام الموجودة حاليا، مشددا على أن مجلس النواب هو السلطة السيادية الوحيدة المخولة بإصدرا القوانين والتعديلات، على حد قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار