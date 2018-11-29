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الزغيد يؤكد صحة نصاب جلسة تضمين قانون الاستفتاء

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد أن الجلسة الأخيرة لمجلس النواب بشأن التصويت على تضمين قانون الاستفتاء في الإعلان الدستوري تمت بنصاب كامل وقانوني وبحضور مائة وثلاثة وعشرين نائبا.

وأوضح الزغيد في تصريح للأحرار أن قوائم الحضور موجودة، مشيرا إلى أن الجدل القائم بخصوص النصاب يأتي من قبل النواب المتغيبيين عن جلسات مجلس النواب.

وأضاف ازغيد أن تحصين المادة السادسة التي تنص على تقسيم ليبيا لثلاثة أقاليم وكل إقليم يأتي بنصاب خمسين زايد واحد وثلثين على مستوى البلاد،ضروري، وهو أمر متعارف عليه وقد عمل به في اختيار لجنة الستين الخاصة بصياغة مشروع الدستور .. وفق تعبيره.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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