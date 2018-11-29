السراج يدعو لعودة بعثة الاتحاد الأوروبي للعمل من ليبيا

دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بعثة الاتحاد الأوروبي إلى العودة للعمل بكافة قدراتها من داخل ليبيا، مؤكدا على أهمية الشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها السراج في طرابلس مع نائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة بأوروبا “بيدرو سوريانو” تناولت مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وبرامج التعاون الأمني في إطار عملية التنسيق بين حكومة الوفاق الوطني والاتحاد الأوروبي.

هذا وتشمل برامج التعاون الثنائي مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم تنفيذ الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس.

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