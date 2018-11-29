قوة الردع الخاصة:دوافع إطلاق النار على “السموعي” جنائية

أعلنت قوة الردع الخاصة أنها ألقت القبض على الجناة الذين أطلقوا النار على مدير مديرية أمن طرابلس السابق العميد صلاح السموعي، بعد التحريات والمعاينة التي قامت بها في تتبّعها لمسرح الجريمة.

وأوضحت القوة عبر صفحتها على الفيسبوك، أنه بعد الإستدلال المبدئي أعترف الجناة بإرتكابهم الجريمة التي كشف أن دوافعها جنائية بحسب الحقيقات المبدئية.

وأشارت قوة الردع أنه تم تحديد مكان المركبة الخاصة بالمجني “العميد صلاح السموعي” بعد أن قام الجناة بركنها بباحة مسجد بن طاهر بمنطقة الهضبة، وأن التحقيقات جارية مع الجناة لمعرفة الملابسات الكاملة للجريمة.

وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق تعليماتها بمتابعة القضية وكشف نتائجها.

ودعت القوة المواطنين الذين تعرضوا لعمليات سطو بالقرب من مكان الواقعة في الفترة التي حصل فيها الاعتداء على مدير الأمن السابق التواصل مع قوة الردع الخاصة.

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