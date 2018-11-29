قوة الردع الخاصة تعلن القبض على منفذي محاولة اغتيال مدير أمن طرابلس السابق

أعلنت قوة الردع الخاصة القبض على منفذي محاولة اغتيال مدير أمن طرابلس السابق العميد صلاح السموعي بإطلاق الرصاص عليه يوم الأحد الماضي أمام منزله.

ونشرت الصفحة الرسمية لقوة الردع الخاصة بيان مقتضب جاء فيه: «بحمد الله وفضله تمكنا مساء اليوم الأربعاء من التوصل إلى الجناة الذين قاموا بإطلاق النار على السيد مدير الأمن السابق العميد صلاح السموعي».

ولفتت قوة الردع الخاصة إلى أنه المنفذين هم: «أيمن سعيد أبوالعيد زيدان وبالإستدلال المبدئي أعترف المذكوران بإرتكابهم الجريمة ودوافعها جنائية مبدئيا وتم تحديد مكان المركبة الخاصة بالمجني عليه بعد أن قام الجناة بركنها بباحة مسجد بن طاهر بالهضبة و جاري الإستدلال معهم والإحالة».

وأشارت قوة الردع الخاصة إلى «عرض المعلومات شفويا على السيد وزير الداخلية وأصدر تعليماته بالمتابعة إلى أن يتم القبض على الجناة كما تم عرض المعلومات على السيد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام وأصدر أمر إلقاء القبض والعرض على النيابة».

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