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التقرير النهائي لأعمال المتلقى الوطني الليبي

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدّم القائمون على الملتقى الوطني الليبي نُسخة من التّقرير النّهائي لأعمال الملتقى، للمبعوث الأممي غسّان سلامة في طرابلس، عبر وفد من مركز الحوار الإنساني في السادس من شهر نوفمبر.

وجّدد مركز الحوار الإنساني الشكر لكل الليبيين والليبيات على مساهتهم في إنجاح المسار التشاوري وتحديد مخرجاته.

وأوضح المركز أنه يتطلع أن يكون التقرير النهائي خلاصة آراء الليبيين والليبيات حول مستقبل وطنهم وسُبل الخروج من الأزمة لبرّ الأمان نحو دولة القانون والمواطنة.

وللإطلاع على التقرير الكامل اضغط هُنا على هذا  الرابط: التقرير النهائي لأعمال المتلقى الوطني الليبي

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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