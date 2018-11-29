التقرير النهائي لأعمال الملتقى الوطني الليبي

قدّم القائمون على الملتقى الوطني الليبي نُسخة من التّقرير النّهائي لأعمال الملتقى، للمبعوث الأممي غسّان سلامة في طرابلس، عبر وفد من مركز الحوار الإنساني في السادس من شهر نوفمبر.

وجّدد مركز الحوار الإنساني الشكر لكل الليبيين والليبيات على مساهتهم في إنجاح المسار التشاوري وتحديد مخرجاته.

وأوضح المركز أنه يتطلع أن يكون التقرير النهائي خلاصة آراء الليبيين والليبيات حول مستقبل وطنهم وسُبل الخروج من الأزمة لبرّ الأمان نحو دولة القانون والمواطنة.

وللإطلاع على التقرير الكامل اضغط هُنا على هذا الرابط: التقرير النهائي لأعمال المتلقى الوطني الليبي

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