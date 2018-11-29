عبدالجليل: سد احتياجات المدارس والمعلمين ضرورة

أكد وزير التعليم في حكومة الوفاق عثمان عبد الجليل على ضرورة أن يتم سد احتياجات جميع المدارس من المعلمين في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخه، وفقاً لشروط ومعايير محددة تضمن التعاقد مع المعلمين والمعلمات الأكفاء.

وطالب عبدالجليل خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس، إدارتي التعليم الأساسي والثانوي بضرورة إحالة تقرير نصف شهري عن العجز القائم في المدارس من المعلمين شريطة أن يكون موزعاً على حسب المراقبات التعليمية بالبلديات، إضافة إلى تقرير دقيق حول النقص في الكتب المدرسية بالمدارس، انطلاقاً من نهاية الأسبوعين المقبلين.

وشدّد وزير التعليم على ضرورة أن لا يتم قبول معلمين جدد إلا بعد التأكد من عدم وجود فائض من المعلمين بالاحتياط العام، في أي تخصص تم فتح باب قبول معلمين جدد فيه، إلى جانب التأكد من ضم الجداول وتطبيق معدلات الأداء التي أقرتها الوزارة، مطالبا في الوقت نفسه إدارة الاحتياط العام بإحالة تمام شهري عن المحالين لأقسام للاحتياط العام بحسب التخصصات في كل مراقبة تعليمية.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي “أيمن القماطي” وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور “عبد المنعم أبولائحة ” ورئيس جامعة مصراتة الدكتور ” فرج أبوشعالة “ومدير إدارة الاحتياط العام “عبد الفتاح الفاضلي ،ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم “مسعودة الاسود” ومديري إدارتي التعليم الأساسي والثانوي “السيد احمد” و “فوزي دخيل” ومدير مكتب التواصل والاعلام “رمضان الغضوي”.

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