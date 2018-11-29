صحة الوفاق: المستشفيات العامة ستتعافى بداية العام القادم

كشف وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق محمد هيثم، أن المستشفيات العامة ستتعافى مع بداية العام القادم، في إشارة إلى تفعيل لجنة العطاء العام المتوقفة عن العمل منذ عام 2012.

وشدد الوكيل خلال اجتماع ضم مدراء الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة على ضرورة تكافؤ فرص التدريب الخارجي بين العناصر الطبية والطبية المساعدة في مختلف التخصصات ومن مختلف المناطق.

وأكد وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق، على الإنتقال السليم من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية داخل الوزارة وتفعيل منظومة الأرشفة الإلكترونية؛ إضافة إلى اعتماد الملاك الوظيفي الفعلي للموظفين ومراقبة آدائهم من خلال إدارة التفتيش والمتابعة، وإعادة تشكيل لجنة العطاءات المركزية.

ومن جانبه، طالب مدير إدارة التفتيش والمتابعة عمر الطوير، باعتماد خطة عمل سنوية للوزارة، مؤكدَا أن الإدارة ستحيل كل الجهات والإدارات التي تتجاهل الرد على مراسلات الإدارة للتحقيق.

وأوصى وكيل الوزارة في ختام الاجتماع بمراجعة الإدارة القانونية والتفتيش لكل تكليفات اللجان المشكلة واتخاذ إجراءات بشأن استمرار عملها أو إنهائها خلال 3 أيام.

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