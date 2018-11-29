كلية العلوم صبراتة تنظم الملتقى الثاني للطلبة الجدد

نظمت كلية العلوم صبراتة الملتقى الثاني للطلبة الجدد للعام الجامعي 2018/2019، بإشراف وتنظيم فريق رواد العلوم، بمسرح كلية العلوم صبراتة بحضور عميد كلية العلوم وبحضور الطلبة الجدد المنسبين بالكلية.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بالأقسام العلمية بكلية العلوم والتعريف بعدد السنوات والفصول الدراسية لكل قسم والتعريف بمخرجات الكلية في الحياة العملية بعد الدراسة.

ويصل عدد الطلبة الجدد المسجلين قرابة 250 طالب وطالبة في السنة الأولى بجميع الأقسام بكلية والمتمثلة في “قسم علوم الأرض والبيئة والفيزياء والجيولوجيا والرياضيات وعلم الحيوان وعلم النبات والحاسوب وقسم الكيمياء الحيوية”.

وألقيت ضمن فعاليات الملتقى عدد من المحاضرات العلمية والتثقيفية للتعريف باللوائح الدراسية والقوانين والنظم المعمول بها داخل الكلية.

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