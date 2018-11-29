الزغيد : الجدل حول قانون الإستفتاء يأتي من النواب المتغيبيين عن الجلسات

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد أن الجلسة الأخيرة للبرلمان بشأن التصويت على تضمين قانون الاستفتاء في الإعلان الدستوري تمت بنصاب كامل وقانوني وبحضور 123 نائبا.

الزغيد قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”إن قوائم الحضور موجودة،مشيراً إلى أن الجدل القائم بخصوص النصاب يأتي من قبل النواب المتغيبيين عن جلسات مجلس النواب.

وأضاف الزغيد أن تحصين المادة السادسة التي تنص على تقسيم ليبيا لثلاثة أقاليم وكل إقليم يأتي بنصاب خمسين + واحد وثلثين على مستوى البلادضروري وهو أمر متعارف عليه وقد عمل به في اختيار لجنة الستين الخاصة بصياغة مشروع الدستور.

المرصد – متابعات

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