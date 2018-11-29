حويلي: قرار السراج بالتصرف فى أراضي المُعسكرات سيواجه إعتراضات قانونية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي إن قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج القاضي بإخلاء مقرات عسكرية ومنحها لصالح صندوق الإنماء الاقتصادي لإستثمارها سيواجهه إعتراضات قانونية.

حويلي أشار في تصريح خاص لموقع “أصوات مغاربية” إلى أن إجراء السراج صحيح شرط أن لا يتعرض لطعن قضائي وبطلان قانوني بسبب عدم وجود مسوغ قانوني للتصرف في حق عام ينتفع به.

وأضاف حويلي أن الدولة لا تملك بعض الأراضي وبعضها الآخر مملوكة لوزارات الدفاع والداخلية والتعليم والأوقاف وبذلك لا يصح التصرف فيها.

حويلي إقترح على حكومةالوفاق تحديد ملكية المعسكرات المحولة ملكيتها عبر إجراءات صحيحة بتسجيلها عقاريا واجتماع مجلس الوزراء لتغيير ملكيتها بغرض الاستثمار وذلك على حد تعبيره .

المرصد – متابعات

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