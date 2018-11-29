السراج يُتابع زيادة مرتّبات العسكريين

تابع رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق، فايز السراج، إجراءات الزيادة المالية المُقررة لمعاشات منتسبي المؤسسة العسكرية، أمس الأربعاء، مع وزير المالية المُفوض، فرج أبو مطاري.

وطلب السراج من أبو مطاري، خلال الاجتماع، العمل على تذليل كافة العراقيل المالية التي تُعيق عمل المؤسسة العسكرية.

وحضر رئيس الحسابات العسكرية اللواء محمد اشتيوي، الاجتماع الذي عُقد بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

يُشار إلى أن وزارة المالية قد بدأت في تنفيذ قرار رفع مُرتبات مُنتسبي المؤسسة العسكرية منذ سبتمبر الماضي، بعد حصولها على قائمة بأسمائهم من قبل وزارة الدفاع.

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